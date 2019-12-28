Александр Кривошапко: лучшие песни
28.12.2019
Участник первого сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Александр Кривошапко стал финалистом шоу и выпустил немало интересных композиций. Слушайте подборку песен артиста прямо сейчас!
Александр Кривошапко — Где ты?
Александр Кривошапко — Just give me love
Александр Кривошапко — Залиш
Александр Кривошапко — Безхмарне небо
Александр Кривошапко — На краю
Александр Кривошапко — Окно
Александр Кривошапко — Свечи
Александр Кривошапко — Манит
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