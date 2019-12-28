Александр Кривошапко: лучшие песни

Участник первого сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Александр Кривошапко стал финалистом шоу и выпустил немало интересных композиций. Слушайте подборку песен артиста прямо сейчас!

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