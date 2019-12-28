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Александр Кривошапко: лучшие песни

28.12.2019

Участник первого сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Александр Кривошапко стал финалистом шоу и выпустил немало интересных композиций. Слушайте подборку песен артиста прямо сейчас! 

Александр Кривошапко — Где ты?

Александр Кривошапко — Just give me love

Александр Кривошапко — Залиш

Александр Кривошапко — Безхмарне небо

Александр Кривошапко — На краю

Александр Кривошапко — Окно

Александр Кривошапко — Свечи

Александр Кривошапко — Манит

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