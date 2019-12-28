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Олександр Кривошапко: найкращі пісні

28.12.2019

Учасник першого сезону шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Олександр Кривошапко став фіналістом шоу та випустив чимало цікавих композицій. Слухайте добірку пісень артиста просто зараз! 

Олександр Кривошапко — Где ты?

Олександр Кривошапко — Just give me love

Олександр Кривошапко — Залиш

Олександр Кривошапко — Безхмарне небо

Олександр Кривошапко — На краю

Олександр Кривошапко — Окно

Олександр Кривошапко — Свечи

Олександр Кривошапко — Манит

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