Олександр Кривошапко: найкращі пісні
28.12.2019
Учасник першого сезону шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Олександр Кривошапко став фіналістом шоу та випустив чимало цікавих композицій. Слухайте добірку пісень артиста просто зараз!
Олександр Кривошапко — Где ты?
Олександр Кривошапко — Just give me love
Олександр Кривошапко — Залиш
Олександр Кривошапко — Безхмарне небо
Олександр Кривошапко — На краю
Олександр Кривошапко — Окно
Олександр Кривошапко — Свечи
Олександр Кривошапко — Манит
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