Олександр Кривошапко: найкращі пісні

Учасник першого сезону шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Олександр Кривошапко став фіналістом шоу та випустив чимало цікавих композицій. Слухайте добірку пісень артиста просто зараз!

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